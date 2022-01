Ist es damit offiziell? Seit Tagen halten sich die Gerüchte, dass Danni Büchner (43) wieder vergeben ist. Bei ihrem Liebsten soll es sich um Sohel Abdoulkhanzadeh – einem Barbesitzer aus Mallorca handeln. Das angebliche Paar selbst hat noch nicht offiziell über seine Beziehung gesprochen – nur die Ex-Freundin von Sohel hatte die Liebe der beiden schon gegenüber Promiflash bestätigt. Ganz offenbar hat das Hinweise sammeln jetzt aber ein Ende gefunden. Danni küsst und liebkost demonstrativ Sohels Hand.

In ihrer Instagram-Story teilte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit jetzt eine Sequenz, in der sie die Pranke eines Mannes küsst. Der Arm des Herren liegt um ihren Hals und anhand der auffälligen Tattoos ist eindeutig zu erkennen, dass es sich um Sohel handelt. Danni umfasst die Finger ihres Liebsten und drückt ihm einen dicken Schmatzer auf die Hand. Bei der Aufnahme wirkt die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin ziemlich glücklich.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Sohel in der Story der 43-Jährigen auftaucht. Zuletzt war er schon beim Autofahren zu beobachten. Auch dort war den Fans aufgefallen, dass seine tätowierten Hände am Lenkrad zu sehen sind. Jetzt scheint es so, als werden die Intervalle, in denen Danni Hinweise auf ihre neue Liaison gibt, immer kürzer. Ob sie Sohel also bald komplett auf Social Media präsentiert?

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

Instagram / s_playa_de_palma TV-Auswanderer Sohel im Juli 2021

Instagram / dannibuechner Sohel Abdoulkhanzadehs Hand

