Da ist endlich das Beziehungs-Outing, auf das wohl alle gewartet haben! Gegenüber Promiflash bestätigte Jasemin Ehrck bereits, dass ihr Ex-Partner Sohel Abdoulkhanzadeh jetzt mit Reality-TV-Star Danni Büchner (43) zusammen ist. Obwohl die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin schon einige eindeutige Hinweise dazu im Netz veröffentlichte, bestätigte sie bisher nicht ihre Liebe zu dem Barbetreiber. Jetzt postete Danni ein Foto, wie sie und Sohel Händchen halten!

Auf Instagram repostete Danni in ihrer Story einen Beitrag von Sohel, der zeigt, wie das Paar mit Blick auf eine Skyline Champagner genießt und dabei romantisch Händchen hält. Der Schnappschuss ist mit einem roten Herzchen versehen. Damit lassen Danni und Sohel keine Fragen mehr offen: Das Paar zelebriert öffentlich seine Liebe!

In ihrer Instagram-Story erzählte Danni zuvor, dass sie durchaus mitkriege, was aktuell über sie und Sohel öffentlich gemutmaßt werde. "Ich bekomme die wilden Spekulationen um meine Person mit, bin natürlich verwundert, wer alles so redet, aber who cares? Manchmal sind Kleinigkeiten ein größeres Statement, als dass man etwas sagen müsste", schrieb sie und lieferte danach das vielsagende Pärchenfoto.

Instagram / s_playa_de_palma Danni Büchner und Sohel Abdoulkhanzadeh

Instagram / s_playa_de_palma TV-Auswanderer Sohel im Juli 2021

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Januar 2022

