Linda Nobat (26) lässt alle Hüllen fallen. Ab nächster Woche wird die ehemalige Miss Hessen gemeinsam mit elf anderen Kandidaten in das diesjährige Dschungelcamp einziehen. Zuvor heizt sie ihren Fans jedoch noch einmal ordentlich ein. Die Schöne verriet nämlich, dass sie im Februar das Titelblatt des deutschen Playboys zieren wird. Nun sprach Linda auch zum ersten Mal über ihre Entscheidung, diesen großen Schritt zu gehen.

In ihrer Instagram-Story berichtete die ehemalige Bachelor-Kandidatin von ihren Erlebnissen bei dem Fotoshooting. "Ich bin noch immer sprachlos und ich freue mich so extrem, das jetzt endlich mit euch teilen zu dürfen. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Bilder zu machen", erzählte Linda begeistert und fuhr fort, dass es wirklich eine tolle Erfahrung gewesen sei. Mit ihrem Entschluss, sich für den Playboy ablichten zu lassen, scheint die Reality-TV-Darstellerin mehr als zufrieden zu sein. Unter eines der erotischen Bilder schrieb sie nämlich begeistert: "Die beste Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe".

Zudem teilte die 26-Jährige einen kurzen Clip, der hinter den Kulissen des Fotoshootings entstanden ist. Ihre Community scheint von den Aufnahmen ebenfalls hin und weg zu sein. So hinterließ Walentina Doronina unter dem Post beispielsweise drei Smileys mit Herzaugen, und Jacqueline Bikmaz kommentierte schlicht mit "Einfach zu heiß".

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im August 2021

Anzeige

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de