Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) starten offenbar sehr verliebt in das neue Jahr! Seit November vergangenen Jahres sind die beiden ein Liebespaar. Anfang 2021 hatte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit unter die Ehe mit dem Rapper Kanye West (44) einen Schlussstrich gezogen und reichte die Scheidung ein. Viele ihrer Fans überraschte es, dass sie einiger Monate später mit dem Komiker Pete angebandelt hatte. Doch die Beauty soll total in ihn verknallt sein. Was Pete auch noch in die Karten spielt: Er versteht sich total gut mit Kims Familie!

Wie ein Informant gegenüber Us Weekly verriet, soll sich Pete besonders mit Kims Schwestern Kourtney (42) und Khloé (37) und auch mit dem Familien-Oberhaupt Kris Jenner (66) angefreundet haben. Die Quelle erklärte auch, dass Kim und ihr Liebster ihre Beziehung ganz in ihrem eigenen Tempo angehen. "Kim und Pete sind im Moment sehr synchron. Sie sind sehr im Einklang miteinander und halten ihre Beziehung einfach. Sie kommen sich näher und sind ein wirklich tolles Paar", schwärmte der Insider in dem Plausch.

Den Jahreswechsel verbrachten sie angeblich zusammen in Miami. Der Komiker hat die TV-Beauty dazu eingeladen, Silvester zusammen zu feiern. Aktuell sind die beiden zudem offenbar in ihrem ersten gemeinsamen Pärchenurlaub.

MEGA Pete Davidson, Comedian

Instagram / angelinas_ristorante Pete Davidson und Kim Kardashian mit einem Fan

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP via Getty Images Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

