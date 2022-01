Julia Fox fährt voll auf Kim Kardashian (41) ab – und dem Reality-TV-Star gefällt's! Kanye West (44), der Ex-Partner der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin, bandelt aktuell mit der Schauspielerin Julia Fox an. Diese gab kürzlich preis, dass sie ein eingefleischter Fan der Kardashians ist. Doch was sagt Kim eigentlich dazu, dass die Neue von ihrem Ex sie so feiert? Kim soll das richtig gut finden!

Wie ein Insider gegenüber TMZ ausplauderte, soll Kim gemeint haben, dass es "eine gute Sache" sei, dass Julia sie so mag. Die Quelle erklärte, dass die Mutter es besser finde, wenn Kanye mit einem ihrer Fans anbandle als mit einem Feind. Dass Julia so eine Kim-Befürworterin ist, sei gut für die gesamte Familie. Außerdem freue sich Kim, den "Stronger"-Interpreten nach den schwierigen Zeiten seit ihrer Trennung wieder lachen zu sehen.

Im Podcast "Forbidden Fruits" hatte Julia kürzlich offenbart, dass sie "ein eingefleischter Fan" der Kardashians sei. Sie erzählte sogar, wie sehr sie darunter gelitten habe, dass "Keeping up with the Kardashians" letztes Jahr abgesetzt wurde. "Ich habe die Show seit der ersten Folge geguckt. Es klingt vielleicht peinlich, aber ich wollte Teil der Kardashian Family sein. Man glaubt irgendwann, man kennt sie wirklich", gab Julia preis. Ob sie mit dem Schritt, Kanye zu daten, diesem Ziel nun einen Schritt nähergekommen ist?

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

