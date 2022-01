Kanye Wests (44) neue Flamme Julia Fox feiert die Kardashians! Aktuell kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen dem "Stronger"-Interpreten und der "Uncut Gems"-Darstellerin. Schließlich wurden beide bereits häufig in Begleitung des anderen gesichtet. In einem Interview berichtet Julia sogar ganz offiziell von ihren ausgefallenen Dates mit dem Popsänger. Nun kommen neue Details über die Schauspielerin ans Licht: Julia Fox ist Fan der Familie von Kanyes Ex Kim Kardashian (41)!

In einer Dezemberausgabe ihres eigenen Podcasts "Forbidden Fruits" erwähnte Julia die Realityshow der Kardashians, die letztes Jahr beendet wurde. "Keeping Up wird mir fehlen! Ich habe die Show seit der ersten Folge geguckt." Julia ging sogar noch einen Schritt weiter. "Es klingt vielleicht peinlich, aber ich wollte Teil der Kardashian Family sein. Man glaubt irgendwann, man kennt sie wirklich", erzählte sie. Da stellt sich einem natürlich die Frage, ob es nur Zufall ist, dass Julia heute Kanye datet...

Ob Kanye und Julia nun wirklich ein Paar sind, ist noch unklar. Nichts­des­to­trotz kann es einem wie Ironie des Schicksals vorkommen, dass sich auch noch Kims neuer Lover Pete Davidson (28) und Julia von einem gemeinsamen Modeljob kennen – so klein ist die Welt! Ob beide noch in Kontakt stehen, ist jedoch nicht bekannt.

Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Julia Fox, Schauspielerin

Pete Davidson im März 2020

