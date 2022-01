Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale haben in ihrer Beziehung schon so einige Herausforderungen gemeistert! 2021 wagten die Influencerin und ihr Partner beispielsweise den TV-Treuetest bei Temptation Island – und das mit Erfolg. Allerdings deuteten die beiden dann im Dezember eine Beziehungskrise an. Und jetzt verkündete Fabio endgültig das Liebes-Aus – in einem emotionalen Instagram-Clip erklärt er: "Heute haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir nicht mehr für unsere Beziehung kämpfen wollen."

