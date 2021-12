Marlisa gibt ein ehrliches Beziehungsupdate! Die Influencerin ist seit 2019 mit dem Fitnesstrainer Fabio zusammen. Die Turteltauben überstanden dieses Jahr sogar den TV-Treuetest Temptation Island – und wirkten danach noch glücklicher zusammen. Auch in dem Format #CoupleChallenge bewiesen sie, ein ziemlich gutes Team zu sein. Doch im Moment scheint es bei ihnen zu kriseln: Marlisa und Fabio stecken in einem Liebestief!

Das offenbarte die Beauty nun in ihrer Instagram-Story. Weil einige ihrer Follower wissen wollten, wie es momentan mit Fabio läuft, packte Marlisa aus: "Es ist aktuell nicht ganz einfach bei uns, aber wir kämpfen darum. Wir geben uns beiden auch ein bisschen mehr Freiraum, Luft zum Atmen quasi." In jeder Beziehung gebe es mal Höhen und Tiefen: "Und so ist es auch bei uns aktuell", erklärte die Blondine ehrlich.

Diese News dürften wohl etwas überraschend kommen. Denn noch vor wenigen Wochen schmiss Marlisa ihrem Liebsten zum 27. Geburtstag eine Überraschungsfete – inklusive Partybus und Stripperin. "Ich wollte Fabio den schönsten Geburtstag seines Lebens bereiten", erzählte die TV-Bekanntheit seinerzeit im Netz.

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Fabio und Marlisa, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Influencerin Mrs. Marlisa

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Fabio De Pasquale und Marlisa, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de