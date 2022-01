Christin Kaeber (32) verkündete gestern niedliche Neuigkeiten... Die Influencerin teilt auf Social Media fast ihr ganzes Leben. Dazu gehören natürlich auch ihr Partner Leons und ihr gemeinsames Kind, Töchterchen Nia. Die Kleine darf sich tatsächlich auf ein Geschwisterchen freuen: Denn die Influencerin ist erneut schwanger! Unter ihrem Posting explodierte die Kommentarspalte förmlich: Und diese Stars freuen sich mit Christin!

Unter ihrem Babybauch-Bild auf Instagram häuften sich die Glückwünsche zum Nachwuchs. So schrieb etwa Are You The One?-Bekanntheit Katharina Wagener (26): "Ich hab Gänsehaut! Wie wundervoll. Alles Liebe euch!" Und auch TV-Stars Jessica Haller (31), Clea-Lacy Juhn (30) und Fata Hasanović (26) fanden liebe Worte für die Schwangere.

"Oh, wie sehr ich mich für euch freue", meinte auch Gerda Lewis (29), die Ex-Bachelorette. Im Dezember 2021 offenbarte Christin noch, ihre erste Schwangerschaft nicht genossen zu haben: "Ich gehöre zu den Frauen, die an der Schwangerschaft sehr zu knabbern hatten." Bestimmt wird sie ihre Follower auch auf dem Laufenden halten, wie es ihr in der zweiten ergeht.

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber, Influencer

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Dezember 2021

