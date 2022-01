Sie kann ihren Ehering endlich wieder tragen! Sarah Engels (29) wurde vor fünf Wochen zum zweiten Mal Mutter. Die Sängerin begrüßte im Dezember 2021 zusammen mit ihrem Ehemann Julian Engels (28) ihre erste gemeinsame Tochter auf der Welt. Während ihrer Schwangerschaft nahm die Musikerin rund 13 Kilo zu – tatsächlich passte ihr Ehering deshalb lange Zeit nicht mehr über ihren Finger. Jetzt passt das Schmuckstück aber endlich wieder!

In ihrer Instagram-Story verkündete Sarah nun voller Freude: "Bin so happy und fühle mich endlich wieder komplett – mein Ehering passt wieder!" Sie habe zwar noch immer leichte Wassereinlagerungen in ihren Händen, aber Hauptsache der Ring sitze nun wieder an der richtigen Stelle. "Jetzt habe ich links meine Eheringe und rechts trage ich meinen Verlobungsring – der passt nämlich auch wieder", offenbarte die 29-Jährige. Die Schmuckstücke seien derzeit zwar noch ein bisschen eng, doch die Musikerin hoffe darauf, dass ihre Hände bald wieder so aussehen, wie vor ihrer Schwangerschaft.

Während Sarah mit ihren Ringen jetzt einen kleinen Erfolg verbuchen konnte, scheint sie in anderen Bereichen noch Schwierigkeiten zu haben. Die einstige Masked Singer-Kandidatin gab vor einigen Tagen zu, dass sie ihre Jeans, die ihr vor der Schwangerschaft perfekt passte, noch nicht wieder zugeknöpft bekommt. Das Ganze nahm sie aber mit einer gesunden Portion Humor.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Verlobungsring

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels im Juli 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Dezember 2021

