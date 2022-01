Lily Collins (32) und ihr Mann Charlie McDowell (38) strahlen um die Wette! Mit dem Netflix-Hit Emily in Paris feiert die Schauspielerin gerade große Erfolge. Auch in ihrem Privatleben läuft es bestens: Im September 2021 gab sie ihrem Partner das Jawort. Liebe und Job lassen sich in diesem Fall offenbar problemlos vereinen – bei den Dreharbeiten zu der Erfolgsserie war Charlie sogar mit von der Partie. Lily teilte nun ein niedlichen Pärchenfoto vom Set!

Via Instagram postete die 32-Jährige den süßen Schnappschuss. Seite an Seite posiert sie mit ihrem Gatten, der ihren gemeinsamen Hund Redford auf dem Arm hält. Darauf trägt Lily die klassischen farbenfrohen Klamotten ihrer Serienfigur Emily Cooper und ist in einem Outfit in knalligem Orange zu sehen. "Bring-deine-Familie-mit-zur-Arbeit-Tag", scherzte die Darstellerin zu dem Foto. Der Vierbeiner scheint an diesem Tag einen ganz besonderen Stellenwert genossen zu haben. Die Fellnase durfte sogar auf einem der Regiestühle Platz nehmen und wurde von Lily mit Streicheleinheiten verwöhnt.

Auch Charlie hatte das Paarpic veröffentlicht und überschüttete Lily mit Lob. "Ich werde immer die harte Arbeit, das Engagement und die Freundlichkeit meiner Frau bewundern, die sie jeden Tag an den Tag legt", schwärmte der 38-Jährige. Für diese lieben Worte konnte sich die Seriendarstellerin nur bedanken und betonte in der Kommentarspalte: "Ohne dich hätte ich es nicht geschafft."

Anzeige

Backgrid Charlie McDowell und Lily Collins in Berlin

Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins mit ihrem Hund Redford

Anzeige

Instagram / charliemcdowell Charlie McDowell und Lily Collins, August 2021

Anzeige

Was sagt ihr zu Lilys Look auf dem Foto? Etwas zu farbig für meinen Geschmack... Sie sieht toll aus! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de