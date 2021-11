Der Dezember hält ein modisches Highlight bereit! Im August endeten die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris. Neben der Story rund um eine Amerikanerin, die für ihren Job nach Paris zieht, haben die Fans auch immer wieder die Outfits der Darsteller begeistert. Wie Lily Collins (32), die die Hauptfigur Emily spielt, jetzt verriet, können sich die Zuschauer in der zweiten Staffel auf noch mehr stylishe Looks freuen.

"Die Helligkeit und der Mut und der Spaß und der Sinn für Humor, den Emily in ihrer Garderobe hat, unterstreicht ihre Persönlichkeit, besonders wenn man aus Covid kommt, wo Komfort alles war", erzählte die Schauspielerin in einem Interview mit der australischen Vogue. Neben Vintage-Kleidungsstücken, viel Glitzer und viel zu kleinen Handtaschen, könne man auch auf die epischen Kleider der Designerin Patricia Field gespannt sein.

"Es war wirklich schön, wieder Spaß an der Mode zu haben", freute sich Lily. Zudem versprach sie, dass man keine einzige Jogginghose in der Staffel zu sehen bekäme. Ab dem 22. Dezember können sich die Fans selbst ein Bild von den umwerfenden Outfits machen, während Emily mit ihren Freundinnen einen spannenden Urlaub in Saint-Tropez verbringt.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Ashley Park beim "Emily in Paris"-Dreh

CAROLE BETHUEL/NETFLIX Lily Collins als Emily in "Emily in Paris", Staffel zwei

CAROLE BETHUEL/NETFLIX Lily Collins, Ashley Park und Camille Razat in "Emily in Paris"

