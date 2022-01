Heute Abend ist es wieder so weit! Die zweite Folge von The Masked Dancer steht in den Startlöchern. Der Auftakt der Show war jedenfalls schon vielversprechend: In ihren bunten Kostümen tanzten sich die Kandidaten durch den Abend. Der eigentliche Liebling der Fans musste sich allerdings schnell wieder verabschieden: Das Glühwürmchen, unter dessen Maske sich Ute Lemper (58) versteckte, schied nach seiner ersten Performance aus. Da stellt sich einem doch die Frage: Welche "The Masked Dancer"-Maske ist jetzt der Favorit der Zuschauer?

Es ist der Affe! Für ihn stimmten 48,8 Prozent (196 Stimmen) der insgesamt 402 Fans, die an der Promiflash-Umfrage teilnahmen (Stand 13. Januar, 15:19 Uhr). Davon weit abgeschlagen befinden sich die übrigen Kostüme. Der zweite Platz geht an das Zottel, denn dieses konnte immerhin noch 16,2 Prozent (65 Stimmen) für sich begeistern. Mit 13,7 Prozent (55 Stimmen) landete der Buntstift auf dem dritten Platz und teilt sich somit das Siegertreppchen mit dem Affen und dem Zottel. Diese drei Kandidaten müssen sich heute Abend wohl nicht ganz so viele Sorgen machen!

Das sieht bei den letzten Rängen schon anders aus. Hier müssen die Stars vermutlich nochmal alles geben! Die Maus nimmt mit zehn Prozent (40 Stimmen) den vierten Platz ein, während Maximum Power und das Schaf sehr dicht beieinander liegen. Ersterer erhielt 6,2 Prozent der Votings (25 Stimmen) und betritt damit den fünften Platz. Letzteres kommt ganz knapp dahinter auf 5,2 Prozent (21 Stimmen) und bildet somit das Schlusslicht. Kommt es zwischen den beiden vielleicht zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen?

ProSieben/Willi Weber Ute Lemper bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Der Affe bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel, "The Masked Dancer"-Moderator

