Liliana Matthäus (34) gibt ein Babybauch-Update! Im Oktober gab die Ex-Frau des Fußballstars Lothar Matthäus (60) bekannt, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Gemeinsam mit ihrem jetzigen Partner, einem US-amerikanischem Unternehmer, darf sie bald eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Bis zur Geburt dauert es nicht mehr allzu lange: Das Model ist bereits im letzten Trimester – und hat einen großen Babybauch.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige mehrere Videos, in denen sie ihren Babybauch filmt – der zuletzt offenbar noch mal ordentlich gewachsen ist: Liliana hat inzwischen eine richtige Kugel. Außerdem verriet sie, dass sie gerade in der 35. Schwangerschaftswoche ist und ihr Baby etwa "die Größe eines Wirsings" hat. Das noch ungeborene Mädchen ist aber nicht nur größer, sondern auch ziemlich aktiv. In einem weiteren Clip ist zu sehen, wie es sich im Bauch bewegt.

Mit Schwangerschaftsbeschwerden hatte Liliana bislang kaum zu kämpfen. Im ersten Trimester hatte sie weder spezielle Gelüste noch plagte sie Übelkeit. "Ich werde jetzt nur sehr schnell müde und liege am Abend lieber auf meinem Sofa, als etwas zu unternehmen", gab die Deutsch-Ukrainerin damals preis.

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, Model

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus' Babybauch im Januar 2022

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus, ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin

