Patricija Belousova und Alexandru Ionel sind den Bund der Ehe eingegangen! Seit rund zweieinhalb Jahren gehen die einstige Miss Litauen und ihr Partner gemeinsam durchs Leben. Jetzt wagten die Let's Dance-Bekanntheit und der Profitänzer den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Das Paar hat total kurzfristig geheiratet! In erster Linie aber aus einem ganz besonderen Grund: Patricija und Alexandru erwarten Nachwuchs!

Wie Bild berichtete, gaben sich die Turteltauben nun still und heimlich im Standesamt von Elmshorn in Hamburg das Jawort. Doch warum so plötzlich? "Wir beide wollten unbedingt, dass unser Kind nicht unehelich zur Welt kommt", erklärte die ehemalige Schönheitskönigin. Nur im dortigen Standesamt sei ein so spontaner Termin möglich gewesen. Anschließend folgte ein gemütlicher Restaurantbesuch mit Freunden.

Das soll es für die frischgebackenen Eheleute aber noch nicht gewesen sein. "Die große Feier wird nachgeholt, wir wollen im Sommer auch noch kirchlich heiraten, damit das Kind Gottes Segen bekommt", verriet Patricija. Das Geschlecht ihres Nachwuchses kennen die beiden auch schon – es wird ein Junge, der Noelis heißen soll.

Instagram / bellatricija Patricija Belousova und Alexandru Ionel, "Let's Dance"-Stars

ActionPress Patricija Belousova und Alexandru Ionel bei einer Charity-Vernissage in Hamburg im September 2021

Instagram / bellatricija Patricija Belousova und Alexandru Ionel, "Let's Dance"-Stars

