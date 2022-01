Sind Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) in ihrem Eigenheim etwa nicht glücklich? Der Prinz und die ehemalige Suits-Darstellerin bekamen 2019 mit Söhnchen Archie Harrison (2) ihr erstes gemeinsames Kind. Vor sechs Monaten erblickte dann auch die kleine Lilibet Diana das Licht der Welt. Die Familie lebt in ihrer Wahlheimat Montecito in den USA auf einem idyllischen Anwesen. Doch scheinbar gefällt es ihnen dort nicht: Denn Meghan und Harry überlegen, ihr Haus zu verkaufen!

Nach ihrem Ausstieg aus der britischen Monarchie vor knapp zwei Jahren zog es das Liebespaar auf einen anderen Kontinent. In Montecito kauften sie sich eine Villa für 13 Millionen Euro, welche nach purem Luxus schreit. Doch fünf Hektar Land, neun Schlafzimmer, 16 Badezimmer, ein Pool und ein Tennisplatz scheinen sie dennoch nicht zufriedenzustellen. Denn wie ein Insider nun gegenüber dem Mirror ausplauderte, stehen die Zeichen offenbar auf Abschied: "Sie denken darüber nach, ihr Heim zu verkaufen", so die Quelle.

Das Grundstück soll aber wohl nicht klassisch auf dem Immobilienmarkt für jeden zugänglich sein, sondern nur inoffiziell zum Verkauf stehen. Harry und Meghan planen nun ihre Suche nach einem neuen Eigenheim und hoffen, es in der nahen Umgebung zu finden. "Sie wollen in der Nachbarschaft oder in der Nähe bleiben. Sie sind nur nicht begeistert von dem Haus und der Lage", verriet der Informant.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping The Color"-Parade 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2019

