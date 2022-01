Madonna (63) löst erneut große Besorgnis bei ihren Fans aus! Die Queen of Pop hat schon in den vergangenen Monaten immer wieder mit skurrilen und fragwürdigen Posts in den sozialen Medien von sich reden gemacht: Unter anderem bekam sie einen Shitstorm, weil sie im Rahmen eines Fotoshootings Marilyn Monroes (✝36) Tod nachstellte. Jetzt schockte die "Hung Up"-Interpretin ihre Fans erneut mit einem Netzbeitrag: Auf neuen Bildern präsentiert Madonna einen riesigen Bluterguss.

Auf Instagram teilte Madonna jetzt eine ganze Reihe neuer Fotos – und auf einigen Aufnahmen ist ein riesengroßer Bluterguss zu sehen, der sich über ihren gesamten linken Oberschenkel erstreckt. Wie genau es zu dem großflächigen Hämatom gekommen ist, verriet die Musikerin allerdings nicht. "Das Leben hat mich verprügelt!", schrieb sie stattdessen rätselhaft zu dem Posting.

Die Verletzung fiel natürlich auch zahlreichen Fans auf – in der Kommentarspalte erkundigten sich deshalb viele Supporter nach Madonnas Wohlergehen. "Was ist nur mit deinem Bein passiert?", "Das sieht so schmerzhaft aus" oder auch "Ich hoffe, dir geht es gut", ließen beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Madonna im Januar 2022

Madonna im Januar 2022

Madonna, Sängerin

