Hot, hotter, Pamela Reif (25)! Sie gehört zu den erfolgreichsten Influencern in Deutschland und begeistert Millionen Fans mit ihren Fitness-Videos in den sozialen Medien. Normalerweise sieht man die Beauty in sportlichen Outfits oder edler Abendgarderobe. Doch auf den aktuellen Aufnahmen zeigt die 25-Jährige, wie wandelbar sie wirklich ist: Pamela ließ sich so sinnlich wie nie und fast hüllenlos vor einer malerischen Kulisse ablichten!

Für die Fotos, die die Unternehmerin auf Instagram postet, wählt sie einen Hauch von nichts. Auf den sinnlichen Schwarz-Weis-Bildern sitzt die Blondine nur im Spitzenhöschen auf einer steilen Küste und zeigt ihren durchtrainierten Körper. Passend dazu kommentiert Pamela: "Das reinste und femininste Shooting, das ich je gemacht habe". Jedoch sei es sehr ungewohnt für die Beauty gewesen, sich fallen zu lassen. "Ich habe mich voll und ganz auf die Vision meiner Freundin verlassen, mich genau so einzufangen, wie sie mich als Person sieht", erklärt sie.

Pamela setzt sich mittlerweile verstärkt für ein ehrliches Körperbild ein und gab auch zu, oftmals selbst keine Lust auf Sport zu haben und lieber auf der Couch zu entspannen. Dafür nahm sie sich selbst einige Veränderungen vor: Dazu gehörte auch, keine Kalorien mehr zu zählen und vor allem auf seinen Körper zu hören.

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Webstar

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im August 2021

Anzeige

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de