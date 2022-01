Dieses Strahlen spricht eindeutig für sich! Vor wenigen Tagen machte eine schöne Neuigkeit die Runde: Musikmogul und Britain's Got Talent-Urgestein Simon Cowell (62) soll sich mit seiner langjährigen Partnerin Lauren Silverman (45) ganz heimlich an Heiligabend verlobt haben. Offiziell bestätigt haben die beiden es noch nicht – oder etwa doch? Simon wurde nun auf die Verlobung angesprochen und reagierte eindeutig!

In einem Video, das The Sun vorliegt, fragt ein Reporter den 62-Jährigen, ob er ihm zu der bevorstehenden Hochzeit gratulieren dürfe. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht antwortet der Musikproduzent vielsagend: "Was denkst du denn? Danke, ich weiß das wirklich zu schätzen!" Auch seine Verlobte, die in diesem Moment neben ihm steht, kann sich ein strahlendes Lächeln nicht verkneifen.

Für viele Fans dürfte diese Verlobung jedoch nicht gerade überraschend kommen. Bereits 2020 machte ein Insider gegenüber Daily Mail deutlich, dass Simon seiner Freundin zu gegebener Zeit einen Antrag machen wolle. Vor allem nach seinem schweren Fahrradunfall hatte er das Bedürfnis, sein Leben umzukrempeln.

Simon Cowell und seine Verlobte Lauren Silverman

Lauren Silverman und ihr Verlobter Simon Cowell

Simon Cowell im März 2020

