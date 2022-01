Pietro Lombardi (29) und Dieter Bohlen (67) sind ein Herz und eine Seele! 2011 nahm Pietro als Kandidat an der achten Staffel von DSDS teil und sicherte sich sogar den begehrten Titel. Bereits während seiner Teilnahme entwickelte sich mit Juror Dieter eine tiefe Freundschaft. 2019 und 2020 saßen die beiden Männer dann sogar gemeinsam in der Jury der Castingshow. Jetzt teilte Pietro eine Throwback-Aufnahme, bei der damals alles begann!

Nachdem ein Follower Pietro im Rahmen einer Instagram-Fragerunde nach dem ersten gemeinsamen Bild mit Dieter fragte, lieferte der Musiker prompt den knuffigen Schnappschuss: Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen posiert Pietro damals noch mit einem regelrechten Babyface stolz an der Seite des Poptitans. "Vor elf Jahren", schwärmte Pietro und versah das Bild mit einem roten Herz-Emoji. Inzwischen seien die beiden nicht mehr nur Freunde, sondern Dieter zähle schon zu Pietros Familie.

"Und man weiß nie, was noch so kommt", ließ Pietro mit seiner Aussage reichlich Platz für Spekulationen. Ob die beiden derzeit etwa an gemeinsamen Projekten arbeiten? Bereits Anfang Dezember des vergangenen Jahres kündigte Pietro an, dass er den Traum habe, mit Dieter DSDS wieder zu dem zu machen, was es mal war. Die Fans des Duos dürfen also gespannt sein.

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / dieterbohlen Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Ex-DSDS-Juror

