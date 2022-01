Worauf legt Fynn Lukas Kunz bei einer Frau Wert? Im September gab der ehemalige Love Island-Kandidat die Trennung von seiner Show-Freundin Greta Engelfried bekannt. Mit der Suche nach einer neuen Partnerin hat er keine Eile. Der Lüneburger ist mit seinem Single-Leben momentan sehr zufrieden. Außerdem müsse bei seiner Zukünftigen alles passen: Seine nächste Freundin soll seine Frau werden. Doch auf was kommt es Fynn eigentlich an?

In einer Instagram-Fragerunde verriet der 24-Jährige, dass seine Partnerin bestenfalls in seinem Alter oder etwas jünger als er sein sollte. Der Wohnort sei ihm egal – er habe kein Problem damit, eine Fernbeziehung zu führen. Auch ob seine Freundin in der Öffentlichkeit steht oder nicht, spiele für ihn keine große Rolle: "Viel wichtiger ist, dass man ehrlich und loyal ist und sich einfach verliebt." Publik machen würde er eine neue Liebe dagegen vermutlich schon. "Ich werde es auf keinen Fall verheimlichen, so viel steht fest. Wichtig ist, dass man sich abspricht, sodass es für beide in Ordnung ist", hielt der ehemalige Soldat fest.

Auf Dating-Plattformen ist Fynn übrigens nicht unterwegs. "Habe ich auch noch nie genutzt", verdeutlichte der Niedersachse. Er sei sich jedoch sicher, dass man darüber seine Liebe finden könne und kenne auch Menschen, bei denen das der Fall gewesen sei.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Greta, "Love Island"-Finalisten 2021

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Influencer

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz im August 2021 in Paris

