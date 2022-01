Sie sorgte schon vor Abflug für Aufsehen! Bald startet das Dschungelcamp in eine neue Runde. Mit dabei ist auch Ex-Bachelor-Kandidatin Linda Nobat (26). Die Beauty sorgte schon vor der ersten Folge für einen Aufreger – denn sie zog für den Playboy völlig blank! Doch damit ist sie nicht allein: Auch diese Dschungel-Girls zeigten in dem Magazin, was sie zu bieten haben.

Vor Linda waren bereits 16 Dschungel-Teilnehmerinnen im Playboy zu sehen. Dazu gehören etwa Jenny Elvers (49), Let's Dance-Star Isabel Edvardsson (39), Claudelle Deckert (47), Ex-GNTM-Girl Fiona Erdmann (33) und Kim Gloss (29). Auch Anouschka Renzi (57), die in diesem Jahr mit Linda gemeinsam im Camp sein wird, zierte bereits hüllenlos das Cover der Zeitschrift. Schauspielerin Radost Bokel (46), Sara Kulka (31) und Angelina Pannek (29) zeigten ebenfalls viel Haut.

Sarah Knappik (35), die mit ihrem Auftritt im Dschungel damals die Fans spaltete, hatte im Playboy ebenso ein Gastspiel wie Nicole Mieth (31), Indira Weis (42), Gitta Sachs, Doreen Dietel (47), die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink (35) und Giulia Siegel (47). Genutzt hat das heiße Shooting allerdings bisher niemandem: Keine der 16 Playboy-Girls konnte sich am Ende die Dschungel-Krone aufsetzen!

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im April 2021

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Januar 2021

Getty Images Nicole Mieth, Schauspielerin

