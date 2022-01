Darauf haben die Are You The One?-Zuschauer lange gewartet! Bereits in der vergangenen Folge der Kuppelshow fühlte sich Estelle Stephanie immer mehr zu Single-Boy Leon hingezogen. Wirklich nähergekommen sind sich die beiden allerdings noch nicht – immerhin sei das für die Beauty ein großer Schritt. Jetzt hat sich aber doch etwas getan: In der aktuellen Folge sprang Estelle über ihren Schatten und es kam zum Kuss!

"Ich hab das Gefühl, dass bei Leon und mir so ein großes Ding draus gemacht wird, dass wir uns noch nicht geküsst haben", erklärte die Blondine vorab noch TV-Mitbewohnerin Isabelle Denise. Dadurch fühle sie sich total unter Druck gesetzt, obwohl sie sich doch lieber Zeit lasse: "Ich brauch schon länger für den ersten Kuss. Ich bin da jemand, der da vorsichtig ist!" In der darauffolgenden Nacht fühlte es sich dann aber offenbar richtig an – Leon und Estelle küssten sich und schliefen friedlich Arm in Arm ein.

Noch am nächsten Morgen hatte die Schönheit ein breites Grinsen im Gesicht. "Das Warten hat sich gelohnt", schwärmte Estelle von der romantischen Aktion in der Nacht. Und auch Leon war erfreut, dass seine Auserwählte auf ihn zuging. Für den Studenten steht jetzt eines definitiv fest: "Das Revier ist auf jeden Fall markiert!"

