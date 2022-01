Schauspieler Andrew Garfield (38) ist bekannt für seinen Charme, sein Schauspieltalent und sein gutes Aussehen. Das stellte der Hollywoodstar vor allem in seiner Rolle als Spider-Man in "The Amazing Spider-Man" und "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" unter Beweis. In einem Interview verriet der Frauenschwarm nun jedoch: Er wurde sogar schon einmal für eine Filmrolle abgelehnt, weil er nicht attraktiv genug war!

Vor wenigen Tagen erzählte Andrew, dass er 2008 nicht für die Rolle des Prinz Kaspian in "Die Chroniken von Narnia" genommen wurde. "Dieser gut aussehende, brillante Schauspieler Ben Barnes (40) bekam schließlich die Rolle", scherzte Andrew in einem Interview mit Entertainment Tonight und fuhr fort: "Ich glaube, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und mir – und ich erinnere mich, dass ich besessen war". Damals habe der Schauspieler immer wieder nach dem Grund gefragt und seine Agentin angefleht, ihm eine ehrliche Antwort zu geben. "Sie brach schließlich unter meinem unaufhörlichen Nörgeln zusammen und sagte: 'Es liegt daran, dass sie dich nicht attraktiv genug finden, Andrew'", erinnerte er sich lachend.

Unglücklich sei der erfolgreiche 38-Jährige im Nachhinein über die Entscheidung jedoch nicht mehr. Immerhin wurde der ehemalige Netzschwinger zuletzt sogar für seine Rolle in "Tick, Tick... Boom!" ausgezeichnet und gewann den Golden Globe als "Bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical".

ActionPress Andrew Garfield als Spider-Man

COURTESY OF NETFLIX Ben Barnes in "Shadow And Bone"

Getty Images Andrew Garfield bei der GQ Men of the Year Celebration im November 2021

