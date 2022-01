Robert (57) und Carmen Geiss (56) liefern nun schon seit über zehn Jahren pure Unterhaltung im deutschen Fernsehen. Die beiden Reality-TV-Stars sind bald in der neuen Staffel von Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie zu sehen und zeigen ihren Alltag als Millionäre zwischen Shopping und Luxusurlaub. Nach 20 Staffeln der Kultserie fragte Promiflash mal nach: Hören Carmen und Robert eigentlich irgendwann auf?

"Obwohl die ganze Fernsehbranche nach unten geht, sind wir in der letzten Staffel wieder nach oben gegangen. Das gibt uns natürlich irgendwo den Ansporn, das Ganze weiterzumachen", erzählte der Modeschaffende im Gespräch mit Promiflash. Dass die Familie mit der Serie irgendwann einmal aufhört, sollte also nicht in naher Zukunft der Fall sein! "Solange wir erfolgreich sind, [...] machen wir weiter, und wenn uns keiner mehr sehen will, [...] dann lege ich mich wieder in die Ecke in eine Hängematte und die Carmen geht Schuhe kaufen", witzelte Robert abschließend.

Auch wenn die Show nun schon in die 20. Runde startet, bleibt es dennoch aufregend für die gebürtigen Kölner. "Das ist für uns logischerweise was ganz Besonderes. Als wir damals angefangen haben vor elf Jahren, sind wir ja nicht davon ausgegangen, dass es weit über zehn Jahre, also jetzt elf Jahre, läuft und immer noch gut läuft", erklärte Robert.

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Shania und Davina

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss, TV-Stars

Anzeige

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de