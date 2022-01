Ben Affleck (49) ist ein begnadeter Schauspieler! Mit Filmen wie "Pearl Harbour" oder "Good Will Hunting" feierte der gebürtige Kalifornier seinen Durchbruch in Hollywood. Für einen ganz bestimmten Film musste Ben sogar mal einen Schönheitseingriff über sich ergehen lassen: Seiner Rolle in "Armageddon" wegen ließ sich der Filmstar einige Zähnchen richten. Und genau dieser Filmauftritt kommt ihm jetzt unangenehm in die Quere. Ben Afflecks Kinder machen sich über "Armageddon" lustig!

"Das ist der einzige Film von mir, den meine Kids gesehen haben. Auch wenn sie ihn und meine Rolle als A.J. Frost konstant runtergemacht haben, hatten sie doch irgendwie Spaß beim Anschauen", erzählte der Hollywoodstar belustigt in einem Entertainment Weekly-Interview. Ben kann es seinen Kindern jedenfalls nicht verübeln, denn der Film hat mit seiner Veröffentlichung 1998 schon einige Jahre auf dem Buckel. Der Schauspieler hielt fest: "Die Zeiten haben sich geändert. Dinge, die damals modern waren, funktionieren heute einfach nicht mehr."

Doch auch wenn der 49-Jährige mal die Späße seiner drei Sprösslinge über sich ergehen lassen muss: Freundin Jennifer Lopez (52) ist für ihn da! Erst letztes Jahr kam es bei den beiden zu einem überraschenden Liebes-Comeback. Die Turteltauben spazierten ganz entspannt durch die Straßen von Los Angeles und hielten dabei Händchen.

Juliano/X17online.com Ben Affleck und seine Kinder im Juli 2021

Getty Images Ben Affleck, 2019

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez in Hollywood

