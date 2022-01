Jake Paul (25) überbringt seinen Fans zu seinem Geburtstag besonders heiße Grüße! Der US-YouTube-Star, der sich mittlerweile auch als professioneller Boxer einen Namen gemacht hat, feiert heute seinen 25. Geburtstag. Dass er sich und seine Freundin Julia Rose gerne mal sexy in Szene setzt, wissen seine Fans bereits. Zu seinem Ehrentag ließ der Social-Media-Superstars aber sogar die Hosen runter – nur seine Partnerin verdeckte mit ihren scharfen Kurven sein bestes Stück!

Vor drei teuren Sportwagen posierte Jake Paul zusammen mit seiner Liebsten splitterfasernackt auf Instagram. Während er bis auf Schmuck und eine Cap rein gar nichts mehr am Leib trägt, hatte Julia auf dem Foto immerhin einen äußert knappen Bikini an, der vor allem ihren knackigen Po in Szene setzt. Zu dem Schnappschuss listete Jake seine fünf großen Ziele auf, die er in seinem neuen Lebensjahr angehen will – dazu zählt unter anderem, mit den Business-Giganten Elon Musk (50), Jeff Bezos (58) und Richard Branson (71) ins All zu fliegen.

Seine Julia ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, ihrem Liebsten zu seinem Geburtstag ein paar süße Worte zu widmen. Zu einem romantischen Schnappschuss der beiden im Pool textete das Model: "Prost auf den Tag, an dem wir dich und deine wunderschöne Seele feiern. Alles Gute zum Geburtstag, Dubba Dubba! Ich kann es nicht abwarten, dich mit Popcorn zu füttern und dir die Nasenspitze zu küssen, bis zu 80 wirst."

