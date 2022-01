Victoria Swarovski (28) scheint ihre Musikkarriere vorantreiben zu wollen. Der TV-Star ist vor allem als Moderatorin der beliebten Tanzshow Let's Dance bekannt. Seit 2018 steht sie dafür an der Seite von Daniel Hartwich (43) vor der Kamera. Zwei Jahre zuvor bewies sie noch selbst ihr Talent auf dem Tanzparkett und heimste den Pokal ein. Nun möchte Victoria beim Eurovision Song Contest antreten und zeigen, dass sie auch als Sängerin brilliert.

"Das wäre so cool, wenn das klappt. Ich würde sofort mitmachen", teilte die Österreicherin in einem Interview mit Bild mit. Sie habe bereits angekündigt, dass sie gerne die ESC-Teilnehmerin für ihr Heimatland werden möchte. Doch noch sei die Entscheidung der Verantwortlichen nicht gefallen. Die Teilnahme an der Gesangsshow wäre für die 28-Jährige nicht die erste Erfahrung als Sängerin. Bereits vor ihrem Durchbruch als TV-Moderatorin war Victoria als Pop-Interpretin bekannt.

Sollte die TV-Bekanntheit beim ESC antreten, könnte es jedoch zu terminlichen Problemen kommen. Die neue Staffel von "Let's Dance" startet nämlich am 18. Februar und wird 15 Wochen lang laufen. "Das würde ich schon alles unter einen Hut bekommen", versicherte Victoria.

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Sängerin

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

