Michelle Hunziker (44) und Tomaso Trussardi (38) hatten eigentlich große Pläne. Seit Wochen spekulierten die Fans, dass sich die Moderatorin und ihr Mann getrennt haben. Am Dienstag folgte dann die Bestätigung: Das einstige Traumpaar gab nach sieben Jahren Ehe sein Liebes-Aus bekannt. Eigentlich hatten die beiden stets sehr glücklich gewirkt. Gegenüber Promiflash verrieten Michelle und Tomaso sogar noch, dass sie sich ein weiteres Kind wünschen!

In einem früheren Promiflash-Interview sprachen die Eheleute ganz offen über ihre Familienplanung. "Wir sind immer noch dabei, aber mal gucken", erzählte Michelle und fügte hinzu: "Nur Gott weiß, was geschehen wird." Die Wetten, dass..?-Bekanntheit machte damals klar, dass sie sich definitiv bereit für ein weiteres Kind fühle. Sie sei aber natürlich auch glücklich mit ihren drei Töchtern: "Wenn es nicht mehr dazu kommt, ist es okay."

Immer wieder ließen Michelle und Tomaso in den vergangenen Jahren durchblicken, dass Familie für sie an erster Stelle steht. Deshalb machten das Model und der Unternehmer auch in ihrem Trennungsstatement klar, dass sie sich weiterhin gemeinsam um ihren Nachwuchs kümmern wollen. "Wir verpflichten uns, den Weg des Wachstums unserer wunderbaren Kinder mit Liebe und Freundschaft fortzusetzen", ließen sie gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa verlauten.

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im Mai 2013 in Venedig

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker und ihre Töchter, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de