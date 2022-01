Schwebt Kelly Osbourne (37) wieder auf Wolke sieben? Anfang des vergangenen Jahres hatte die Tochter von Ozzy Osbourne (73) ihren neuen Partner Erik Bagg der Öffentlichkeit präsentiert. Doch nach nicht mal einem Jahr war zwischen ihr und dem Kameramann dann auch schon wieder alles aus. Jetzt zeigte sie sich im Netz ganz vertraut mit einem Unbekannten – ist Kelly wieder verliebt?

In ihrer Instagram-Story präsentierte die TV-Bekanntheit nun zwei Schnappschüsse von sich mit einem geheimnisvollen Mann. In einer Aufnahme stecken die zwei ganz vertraut die Köpfe zusammen und sehen entspannt in die Linse. Die Gerüchte um eine mögliche Liebelei dürfte Kelly jedoch mit Bild Nummer zwei entfacht haben. Denn darauf bekommt die 37-Jährige von dem Unbekannten mit Gesichtstattoo einen dicken Schmatzer auf die Wange gedrückt. Ist er also ihr neuer Partner oder einfach nur ein guter Kumpel?

Das wollte Kelly bisher nicht auflösen. Jedoch hatte sie sich in den vergangenen Tagen im Netz stets glücklich gezeigt. Im vergangenen Jahr hatte die Modedesignerin aufgrund ihres Rückfalls in die Alkoholsucht eine schwere Zeit durchlebt. 2022 möchte sie offenbar zu einem positiveren Lebensabschnitt machen.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Musikerin

kellyosbourne / Instagram-Story Die TV-Bekanntheit Kelly Osbourne im Januar 2022

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im April 2021

