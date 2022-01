Jason Momoa (42) hat seinen Ehering offenbar abgelegt. Am 13. Januar machte der Schauspieler öffentlich, dass seine Ehe mit Lisa Bonet (54) gescheitert ist. Im Jahr 2017 hatte der "Aquaman"-Darsteller die 54-Jährige damals geheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Lola und Nakoa-Wolf. Grund für ihre Trennung sollen unterschiedliche Zukunftsvorstellungen gewesen sein. Jetzt sieht man Jason seine Trennung auch optisch an: Er wurde erstmals ohne Ehering gesichtet.

Am vergangenen Sonntag wurde Jason auf offener Straße in Los Angeles von Paparazzi fotografiert, wie er vor einem Lebensmittelgeschäft einen Karton trug. Auf dem Foto, das People vorliegt, ist an seinen Händen deutlich zu erkennen, dass der Ehering an seinem Finger fehlt. Ansonsten trug das Model eine schwarze Maske, sodass die Fotografen keinen Blick auf den Gesichtsausdruck des 42-Jährigen werfen konnten, der seinen aktuellen Gemütszustand verraten könnte.

Inzwischen löschte Jason wieder den Instagram-Post, in dem er die Trennung von sich und Lisa mitteilte. "So teilen wir unserer Familie die Nachricht mit, dass wir in der Ehe getrennte Wege gehen. Wir teilen dies nicht, weil wir es für berichtenswert halten, sondern damit wir unser Leben mit Würde und Ehrlichkeit führen können", hieß es in der Erklärung weiter. Das Beziehungsende bedeute außerdem nicht, dass die Liebe zwischen Jason und Lisa ende, stellte der Hollywoodstar klar.

Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa im Jahr 2019

Getty Images Jason Momoa in Los Angeles, 2019

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

