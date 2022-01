Charli D'Amelio (17) ist schon mit ihren jungen Jahren ein gefeierter Star: Auf der Plattform TikTok gehört sie zu den berühmtesten Accounts und verdient jährlich Millionen von Dollars mit ihren Clips. Seit Oktober 2021 ist auf Disney+ sogar eine Doku-Serie über die 17-Jährige und ihre Schwester Dixie D'Amelio (20) erschienen, die das Leben hinter dem Influencer-Dasein zeigt. Doch nun erzählte Charli, dass sie manchmal eigentlich gar nicht ins Rampenlicht möchte!

In einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash sprach der Webstar über seine Gefühle hinter der schillernden Fassade. "Ich glaube, das Schwierigste an meinem Job ist, dass man manchmal niedergeschlagen ist – manchmal will man nicht reden und einfach für sich bleiben", erklärte Charli. Doch das lässt sich teilweise nicht mit ihrer Position in der Öffentlichkeit und mit der großen Bekanntheit, die sie mittlerweile erreicht hat, vereinbaren.

Was die Fans der Brünetten auf den Tanzvideos ebenfalls nicht unbedingt sehen, ist, dass Charli ziemlich Schwierigkeiten damit hat, mit fremden Menschen zu sprechen. Durch ihren Ruhm muss sie nun aber daran arbeiten: "Ich habe das Gefühl, dass diese Eingewöhnung extrem schwierig für mich war, und ich lerne jeden Tag aufs Neue, wie das geht." Genau das wollte sie mithilfe ihrer Reality-Show zeigen.

Getty Images Charli und Dixie D'Amelio im Dezember 2019

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, TikTok-Star

Getty Images Charli D'Amelio, TikTok-Star

Hättet ihr gedacht, dass Charli manchmal keine Lust auf das Leben in der Öffentlichkeit hat? Nee, so wirkt sie gar nicht! Ja, das kann ich mir schon vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



