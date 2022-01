Stephanie Seymour (53) hat ein hartes Jahr hinter sich. Im Januar 2021 erlebte das Model eine echte Tragödie: Sohn Harry Brant starb mit nur 24 Jahren. Als Ursache wurde eine versehentliche Überdosis Drogen angegeben. Die Familie drückte nach Bekanntwerden des Todesfalls ihre tiefe Trauer über den Verlust aus. Am 17. Januar jährte sich Harrys Tod nun zum ersten Mal – Stephanie gedachte ihres Sohnes an diesem Tag mit emotionalen Zeilen.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der frühere Victoria's Secret-Engel am Montag mehrere gemeinsame Bilder mit seinem Nachwuchs. Einige Aufnahmen stammen offenbar aus Harrys Kindheit, andere entstanden wohl kurz vor seinem Tod. Zu den Fotos zitierte Stephanie ein Gedicht von Donna Ashworth: "Ich habe dich heute vermisst, aber das ist nichts Neues, ich habe dich auch gestern millionenfach vermisst. [...] Ich habe dich heute vermisst und werde dich auch morgen vermissen. Es scheint kein Ende für diesen Kummer zu geben!"

Zahlreiche Follower, unter ihnen auch Promis, meldeten sich unter Stephanies Beitrag zu Wort. Model-Kollegin Linda Evangelista (56) schrieb in den Kommentaren: "Ich schicke dir so viel Liebe. Harry wird so sehr vermisst!" Auch Karlie Kloss (29), Marc Jacobs (58) und Cindy Crawford (55) drückten ihr Beileid aus.

