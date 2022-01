Will Smith (53) lässt seine Mutter hochleben! Der Prinz von Bel-Air-Star hatte keine leichte Kindheit: Seine Jugend war geprägt von seinem gewalttätigen Vater, der gegenüber seiner Frau Caroline Bright oft handgreiflich geworden war. Während das Verhältnis zu seinem Papa schwierig war, stand der Schauspieler seiner Mama stets nahe. Auch heute haben die beiden noch ein superenges Verhältnis, wie Will an ihrem 85. Geburtstag einmal mehr beweist: An ihrem Ehrentag postete er einen süßen Tanzclip mit ihr im Netz!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 53-Jährige nun ein Video, in dem er gemeinsam mit seiner Mutter zu sehen ist. In dem Clip singen die beiden zum Song "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston (✝48) und lassen ihre Hüften kreisen. Dabei merkt man Caroline überhaupt nicht an, dass sie schon 85 Jahre alt geworden ist. "Alles Gute zum Geburtstag, Mama! Lass uns bis zur 100 tanzen", schrieb Will dazu.

Die Fans und Promi-Kollegen des gebürtigen US-Amerikaners waren von diesem süßen Anblick hin und weg. Innerhalb weniger Stunden wurde das Posting bereits fast zwei Millionen Mal gelikt – und auch in der Kommentarspalte darunter drückten die Follower ihre Begeisterung aus. "Alles Gute zum Geburtstag, Mama", schrieb beispielsweise der "Django Unchained"-Star Jamie Foxx (54).

Getty Images Will Smith mit seiner Mutter Caroline

Instagram / willsmith Will Smith mit seiner Mutter Caroline Bright im Januar 2022

Getty Images Will Smith, Schauspieler

