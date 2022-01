Das neue Dschungelcamp kann sich sehen lassen! Am Freitag geht die beliebte Realityshow in die nächste Runde. Zwölf Kandidaten, darunter der Modedesigner Harald Glööckler (56) und die Schauspielerin Tina Ruland (55), sind bereits am Drehort angekommen. Dieser befindet sich allerdings nicht wie gewohnt in Australien, sondern erstmals in Südafrika. Dass das Format nun auf einem neuen Kontinent gedreht wird, merkt man aber wohl kaum: Das neue Camp sieht dem alten sehr ähnlich!

RTL veröffentlichte nun ein Video, in dem der Überlebensexperte Dr. Bob (71), der die Kandidaten während der Show begleitet, eine Führung durch das neue Promi-Zeltlager gibt. Neben Feldbetten und Hängematten gibt es auch wieder ein Plumpsklo. Duschen werden die Kandidaten unter der sogenannten Buschdusche, die nicht nur von Weitem gut einsehbar ist, sondern auch von dem ein oder anderen Tier aufgesucht werden könnte.

"Direkt dahinter ist der Fluss und wo ein Fluss ist, könnten Nilpferde und Schlangen sein", betonte Dr. Bob.

Wegen der vielen Tiere hat Dr. Bob den Teilnehmern bereits ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg gegeben: "Ich habe allen gesagt, sie müssen den Boden genau beobachten und wenn sie etwas aufheben wollen, kurz mit dem Fuß ankicken und dann erst aufheben."

