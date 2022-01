Welche Maske ist euer The Masked Dancer-Liebling? Morgen läuft die dritte von vier Folgen der neuen Tanzshow im Fernsehen – es ist schon Halbfinale! Diesmal wird Annemarie Carpendale (44) das Rateteam aus Steven Gätjen (49) und Alexander Klaws (38) bei der Suche nach dem Promi unter dem Kostüm unterstützen. Die Moderatorin hat selbst schon eine The Masked Singer-Vergangenheit: In der letzten Staffel stand sie als Teddy auf der Bühne. Wer wird es schaffen, Annie im Halbfinale vom Hocker zu reißen?

Fünf Masken sind derzeit noch in der Show und wollen ins Finale einziehen. Wenn die Sendung auch darin ihrem Vorbild "The Masked Singer" folgt, kommen vier davon eine Runde weiter. Die Maus, der Affe, der Buntstift, Maximum Power und das Zottel kämpfen noch um den Sieg. Bis jetzt konnte davon nur der lässige Affe konsequent mit seinem Tanz überzeugen und musste noch nie zittern. In dem flauschigen Kostüm vermuten die Fans den Sänger Mark Forster (39). Ob er es auch diesmal direkt ins Finale schafft, entscheiden wie immer die Zuschauer.

Letzte Woche musste sich das Publikum von dem Schaf verabschieden, darunter verbarg sich Axel Schulz (53). Der ehemalige Schwergewichtsboxer konnte mit seinen Moves nicht ganz so überzeugen. Wer ist jetzt euer Favorit im Halbfinale? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ProSieben/Willi Weber Die Maus bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Der Affe bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Maximum Power bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Der Buntstift bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Das Zottel von "The Masked Dancer" 2022

