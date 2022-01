Das war's mit Südafrika für Christin Okpara (26)! Vor genau einer Woche hatte RTL bekannt gegeben, den Are You The One?-Wirbelwind nicht ins diesjährige Dschungelcamp einziehen zu lassen. Die Studentin soll mit einem gefälschten Impfpass unterwegs sein. Trotz des Rauswurfs genoss Christin mit ihrer Begleitung allerdings noch ein paar Tage im Safari-Luxus-Resort. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Drama-Queen sitzt mittlerweile im Flieger nach Deutschland – und das offenbar nicht gerade mit der besten Laune!

Bild traf Christina am Flughafen in Hoedspruit. Eigentlich wollte sie keine Interviews geben, doch zu einem kleinen, wütenden Statement ließ sich die Influencerin dann doch hinreißen: "Es ist ganz, ganz schlimm, was passiert ist! Es gibt keine Belege, und das, was gerade abgeht in der Presse – ohne Belege oder Sonstiges. Ich gebe keine Interviews und auch nicht mein Begleiter – der wird den Mund halten!" Ein Fluggast soll sich am Gate von der lauten Ansage irritiert gezeigt und dem anwesenden Reporter berichtet haben, hoffentlich nicht mit der Dame in einem Flieger zu sitzen.

Hatte sich Christin am Mittag auf Instagram noch in der gewohnt luxuriösen Umgebung der Hotelanlage gezeigt und erklärt, dass es heute noch einmal auf eine Safari gehe, meldete sie sich wenig später dann aber doch schon vom Flughafen. Für einen letzten exotischen Ausflug scheint es also zeitlich nicht mehr ganz gereicht zu haben. Wie es für die Fast-Camperin nun in Deutschland weitergeht, werden die kommenden Tage zeigen.

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Frank Beer Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / christinokpara Christin Okpara auf Safari-Tour

