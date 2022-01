Da fällt Gülcan Kamps (39) wohl ein Stein vom Herzen. Die einstige Viva-Moderatorin ist vor ein paar Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Zunächst hatte sie ihr Babyglück ganz privat genossen – mittlerweile gibt sie ihren Fans aber schon fleißig Einblicke in den Alltag mit ihrem Kind. Kurz nach der Geburt musste das Neugeborene jetzt schon die ein oder andere Untersuchung über sich ergehen lassen. Zu Gülcans Freude ist Baby Kamps aber kerngesund und topfit.

"Wir hatten verschiedene Arzttermine – die U3 stand vor der Tür. Es wurde alles gecheckt und nachgeschaut und es ist alles wunderbar – es ist alles gut", gab die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story ein ausführliches Update. Was sie ganz besonders erstaunt hat: Als ihr kleiner Schatz gewogen wurde, stellte sich heraus, dass sich sein Gewicht schon fast verdoppelt hat. "Baby Kamps ist auch sehr groß", erzählte sie stolz. Trotz seines rasant ansteigenden Gewichts hat Gülcan ihren Säugling allerdings ständig auf dem Arm. "Der Mutterinstinkt ist dann da und man funktioniert in jeder Situation – auch wenn die Kleinen so schwer sind", betonte sie.

Generell hat die 33-Jährige als frischgebackene Mutter quasi immer was um die Ohren. "Mir geht es sehr gut – es war viel los. Wie immer, wie jeden Tag. Mein Leben ist ein 24-Stunden-Alltag. Ohne Punkt und Komma, wunderschön", berichtete sie – aus diesem Grund sei es ihr nicht immer möglich, sich mit mehr Infos auf Social Media zu melden.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Moderatorin Gülcan Kamps

