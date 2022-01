Mrs.Marlisa hat die Faxen dicke! Seit es raus ist, dass die einstige Temptation Island-Teilnehmerin und ihr Partner Fabio De Pasquale sich getrennt haben, waren die zwei den wildesten Spekulationen ausgeliefert. Da blöderweise am gleichen Tag der Sender RTL seine neue Show Prominent getrennt angekündigt hatte, witterten viele Follower eine Fake-Trennung, um an der brandneuen Sendung teilzunehmen. Jetzt, da alle Ex-Pärchen offiziell bestätigt worden sind, teilte Marlisa im Netz ordentlich aus!

"Ich bin erleichtert, aber gleichzeitig auch irgendwie so sauer, weil ich die letzten Tage so viele Unterstellungen bekommen habe. Es sind so viele Gerüchte kursiert, dass Fabio und ich uns nur für diese Show getrennt haben", machte sich die Influencerin in einem Instagram-Beitrag Luft. Die bösartigen Meinungen und Unterstellungen hätten sie richtig fertiggemacht.

Dass Fabio ausgerechnet den Tag der Show-Ankündigung ausgewählt hatte, sei ein blöder Zufall gewesen: "Es war ein dummer Zeitpunkt, an dem Fabio es einfach bekannt gegeben hat, ohne mit mir vorher noch mal zu sprechen. Ich habe es selber nur durch Social Media erfahren", berichtete Marlisa. Jeder Kommentar, der das "Prominent getrennt"-Gerücht noch befeuert hatte, habe ihr sehr weh getan. Ihre Follower sollen einfach akzeptieren, dass ihr Liebes-Aus real und vor allem endgültig ist. "Akzeptiert es einfach. Es wird auch kein Comeback geben. Es ist einfach vorbei", schloss sie ab.

RTL / Seapoint "Prominent getrennt"-Paare 2022

TVNOW / Frank Beer Mrs.Marlisa und Fabio de Pasquale, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa im Januar 2022 in Berlin

