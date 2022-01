Das geht ihr immer noch so nah! 15 Jahre ist es her, dass Britney Spears (40) ihren emotionalen Tiefpunkt erreichte: Damals rasierte sich der Popstar wie von Sinnen in einem Friseursalon die Haare ab und ließ sich zwei neue Tattoos stechen. Ihre kleine Schwester war damals erst 14 – und hat die Erinnerung an den Tag des Glatzen-Gates auch heute wohl noch nicht verwunden. Jetzt erzählte Jamie Lynn (30), wie sie Britneys Zusammenbruch damals erlebte.

Im Podcast Call her Daddy wurde Jamie Lynn gefragt, wie sie damals von Britneys Rasieraktion erfuhr. Die brach darüber sogar in Tränen aus. "Ich war beim Cheerleading", verriet sie weinend. Ihr Freunde hätten der Schauspielerin dann die aufwühlenden Bilder gezeigt. "Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich tat einfach so, als wäre es keine große Sache. Aber es war sehr wohl eine große Sache", erklärte sie tränenreich. Die Süße Magnolien-Darstellerin habe dann nicht nach Hause gehen dürfen, weil ihre Eltern ja damit beschäftigt gewesen waren, Britney zu helfen.

Jamie Lynn hatte in den letzten Tagen immer wieder private Dinge über ihre Schwester ausgepackt. Die beiden Geschwister haben seit Jahren keinen Kontakt mehr. Jetzt wurde Jamies Buch "Things I Should Have Said" veröffentlicht, in dem wohl noch mehr Familiengeheimnisse ans Licht kommen sollen. Britney zeigte sich darüber schockiert – und schaltete sogar einen Anwalt ein.

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears im August 2002 in Los Angeles

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears im April 2003 in Santa Monica

