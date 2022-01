Bella Hadid (25) gilt als eines der erfolgreichsten Supermodels unserer Zeit und zeigt sich immer wieder gemeinsam mit hochkarätigen Designern auf den größten Laufstegen dieser Welt. Dass die Beauty jedoch mit Unsicherheiten und krassen Angstzuständen zu kämpfen hat, offenbarte Bella ihrer Community bereits im November mit einer emotionalen Bilderreihe im Netz. In einem Interview sprach die 25-Jährige nun darüber, was sie inzwischen für ihre mentale Gesundheit und eigene Zufriedenheit tut.

"Ich weiß jetzt, dass mir mein Geist und Körper heilig sind", erklärte Bella im Interview mit dem WSJ Magazine und verriet, dass sie künftig noch mehr Zeit in ihre eigene Zufriedenheit investieren wolle. Um das zu schaffen, zählen nicht nur Pilates, Boxen und lange Spaziergänge an der frischen Luft, sondern auch das Meditieren und Schreiben zu ihren wesentlichen Vorhaben. Am wichtigsten sei jedoch eine feste Tagesroutine, "denn wenn man die Woche nicht mit einem guten Gefühl beginnt, kann sie gar nicht richtig gut werden", ist sich die Laufstegschönheit sicher.

"Wahrscheinlich ist es nicht unbedingt das, was die Leute auf Instagram sehen wollen", vermutete die glücklich Vergebene auf die Frage nach der Veröffentlichung ihrer Depressionen im Netz. Das sei jedoch vollkommen in Ordnung, so das Model. "Nach diesem Post ging es mir einfach viel besser, weil mir so viele geschrieben haben, dass sie auch so fühlen", eröffnete Bella und fuhr fort: "Am Ende des Tages sind wir alle aus dem gleichen Holz geschnitzt."

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Getty Images Bella Hadid beim Film Festival in Cannes im Juli 2021

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Dezember 2020



