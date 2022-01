Sie hat sein Leben verändert! Der Ex-Profi-Kicker Bastian Schweinsteiger (37) ist seit 2016 mit der serbischen Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic (34) verheiratet. Zunächst hielten die zwei ihre Beziehung von der Öffentlichkeit fern. Doch seit einiger Zeit teilen die Turteltauben immer mehr Details ihrer Liebe. So wird es auch Thema in Bastians neuem Buch sein. In einem Interview schwärmte er nun von seiner Liebsten Ana!

Wie die BZ berichtet, sprach Bastian nun bei seiner Buchvorstellung über die schönsten Momente seines Lebens: Die Hochzeit mit Ana und die Geburt seiner Kinder, was er ebenfalls in seinem biografischen Roman namens "Einer von euch" thematisiert. "Das waren Momente, wo ich gerne auf die Uhr gedrückt und sie gestoppt hätte", erzählte er und fügte hinzu: "Sie hat mir beigebracht, was Liebe eigentlich ist und wie man in einer Familie lebt", fand Bastian liebe Worte für seine Ehefrau.

Außerdem betonte er, dass Anas Leben viel beeindruckender sei, als sein eigenes. Vor ihrem Karriereende gewann sie das French Oopen im Jahr 2008 und führte daraufhin zwölf Wochen die Weltrangliste an. In dem Werk, welches bereits am 26. Januar erscheint, soll Bastian offenbar noch mehr darauf eingehen.

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger im Mai 2021

Anzeige

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im Mai 2021

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de