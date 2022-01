Die Musikwelt trauert um Meat Loaf (✝74). Vor Kurzem gab die Familie des Sängers bekannt, dass der "I'd Do Anything for Love"-Interpret im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Sein letztes Konzert gab der Rocker im März 2021 und zeigte sich dabei gut gelaunt. Nun meldeten sich die ersten Kollegen nach der traurigen Nachricht zu Wort – unter ihnen auch Cher (75) und Boy George (60).

"Ich hatte so viel Spaß mit Meat Loaf, als wir 'Dead Ringer' aufgenommen haben", erinnerte sich Cher und sprach der Familie des Musikers und seinen Freunden ihr Beileid aus. Auch Boy George meldete sich auf Twitter zu Wort: "Liebe und Gebete für seine ganze Familie und engen Freunde." Zudem erzählte der "Karma Chameleon"-Interpret von einem Moment, den er mit der Musik-Legende erlebt hatte. "Er hat mich einmal in einem chinesischen Restaurant in St. Johns Wood ziemlich durcheinandergebracht", verriet er.

Piers Morgan (56) brachte ebenfalls seine Trauer auf der Social-Media-Plattform zum Ausdruck. "Einer der größten Rockmusiker aller Zeiten, dessen legendäres Album 'Bat Out Of Hell' eines der meistverkauften Alben der Geschichte ist", schrieb er. "Ich hoffe, das Paradies ist noch so, wie du es von der Armaturenbrettbeleuchtung in Erinnerung hast, Meat Loaf. Es hat Spaß gemacht, damals im letzten Jahrhundert, mit ihm einen Sketch bei 'Saturday Live' zu spielen", twitterte Stephen Fry (64).

Getty Images Cher, Sängerin

Getty Images Boy George, Sänger

Getty Images Piers Morgan, Moderator

