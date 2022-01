Können sich die Let's Dance-Zuschauer auch in diesem Jahr wieder über eine Liebesgeschichte freuen? Die Promi-Kandidaten und ihre Trainer verbringen im Rahmen der Show sehr viel Zeit miteinander und vollführen dabei auch den ein oder anderen romantischen Tanz – kein Wunder, dass sich in dem beliebten TV-Format schon so manches Paar gefunden hat! So haben sich der Musiker Luca Hänni (27) und seine einstige Mentorin Christina Luft (31) beispielsweise sogar gerade verlobt. Auch die diesjährige Kandidatin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) hätte nichts gegen eine Lovestory auf dem Parkett...

Die Prinzessin und Unternehmerin ließ sich im Jahr 2002 von ihrem Mann Alexander zu Schaumburg-Lippe scheiden – und verriet jetzt im Bild-Interview: "Es gibt gerade keinen Mann an meiner Seite." Die 49-Jährige ist also single! Könnte sie sich vorstellen, einen der Profitänzer zu daten? "Das ganze Leben ist ein Abenteuer. Man weiß es nie, ob man einen Mann auf dem Tanzparkett oder im nächsten Supermarkt kennenlernt", betonte sie lachend. Klingt nicht so, als würde sie eine "Let's Dance"-Liebe ausschließen...

Und was sagt ihr Ex-Mann zu ihrer Teilnahme an der Tanz-Show? "Der fand das ganz großartig", freute sich Lilly. "Aber auch meine beiden Kinder, denen ich zuerst gesagt habe, dass ich mitmache, fanden das toll. Meine gesamte Familie ist begeistert." Abschließend betonte sie: "Mich hat auch dieses positive Feedback besonders vonseiten des Adels sehr überrascht. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich das so gar nicht erwartet."

Anzeige

Getty Images Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein

Anzeige

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Anzeige

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein, "Let's Dance"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de