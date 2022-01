Bastian Schweinsteiger (37) ist offenbar ein richtiger Romantiker! Seit rund sieben Jahren geht der ehemalige Profifußballer gemeinsam mit der Ex-Tennispelerin Ana Ivanovic (34) durchs Leben. 2016 gab sich das Paar im Rahmen einer rührenden Zeremonie in Venedig das Jawort. Zwei Jahre später erblickte ihr erster Nachwuchs, Söhnchen Luka, das Licht der Welt. Im Jahr darauf folgte die Geburt von Sohnemann Leon. Bastian und Anas Liebesgeschichte kommt aber nicht von ungefähr: So romantisch war ihr erstes Treffen!

In einem Auszug aus Bastians autobiografischem Roman "Einer von euch", der Welt vorliegt, heißt es, dass sich die beiden Sportler zum ersten Mal 2014 in der Lobby eines Hotels in New York begegnet sind. Der 37-Jährige habe ihr die Hand gegeben und sich persönlich vorgestellt. Beim anschließenden gemeinsamen Frühstück habe er sie die ganze Zeit anschauen müssen. Als Ana ihn dann fragte, warum er im Big Apple sei, antwortete er: wegen ihr. Tatsächlich war der einstige FC-Bayern-München-Kicker nicht zufällig in der Stadt, sondern buchte sich einen Flug, um die gebürtige Serbin nach ihrem ersten SMS-Kontakt endlich zu treffen. Nach dem Frühstück gingen Ana und Bastian im Central Park spazieren, schaukelten auf Holzpferden eines Karussells und aßen ein Eis.

Dass das erste Date so harmonisch verläuft, war vorher aber nicht abzusehen. Denn Ana wollte vorher eigentlich nicht wirklich was von Schweini wissen. "Um ehrlich zu sein, hatte ich in der Vergangenheit meine Bedenken, was Fußballer angeht, weil manche keinen guten Ruf in Bezug auf Frauen haben", verriet die einstige French-Open-Gewinnerin RTL am Rande bei der Pressekonferenz zu dem Buch.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović im Mai 2021

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im Jahr 2015

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Ehefrau Ana Ivanović

