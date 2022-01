Ist Stefanie Giesingers (25) Freund etwa in den Farbtopf gefallen? Nicht nur die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist eine feste Größe im Fashion Business, sondern auch ihr Partner Marcus Butler (30). Seit 2016 ist das Model mit dem Briten zusammen. Auch der YouTuber beweist auf Social Media immer wieder, wie wandelbar er ist, doch was sagt seine Freundin wohl zu seinem neuen Look? Marcus färbte sich die Haare in Metallic-Blau!

Auf Instagram zeigte Marcus seine neue strahlende Haarpracht. Das Male-Model setze komplett auf die Farbe blau. Der 30-Jährige trug nicht nur Bluejeans und eine passende Jeansjacke dazu, sondern setzte auch eine Brille in Hellblau auf die Nase. Doch der absolute Hingucker waren die Haare des Internetstars: Sie erstrahlten in einem Metallic-Blau. Seine gewagte Haarfarbe kommt bei seinen Fans wohl super an. Sie fluteten die Kommentarspalte mit blauen Herz-Emojis.

Stefanie äußerte sich bisher nicht zu der knalligen optischen Veränderung ihres Partners. Jedoch dürfte die Laufstegschönheit wohl nichts gegen Marcus' Haarexperiment haben. Immerhin schlüpft die Ex-Castingshow-Kandidatin selbst für ihre zahlreichen Modeljobs in allerlei auffällige Looks. Außerdem schien Stefanie bei Marcus großer Veränderung dabei gewesen zu sein. Auf einer Aufnahme, bei der Marcus' Haare gefärbt wurden, war seine Freundin im Hintergrund zu sehen.

Anzeige

Instagram / marcusbutler Marcus Butler im Januar 2022

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Marcus Butler

Anzeige

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de