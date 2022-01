Wie kommt die erste DSDS-Staffel ohne Dieter Bohlen (67) an? Die 19. Ausgabe der Musik-Castingshow findet erstmals ohne den Poptitan statt. Viele eingefleischte Fans des Modern Talking-Stars konnten sich im Vorfeld gar nicht vorstellen, wie eine DSDS-Season ohne den Chef-Juror aussehen soll. Gerade flimmert die erste Folge der Show über die TV-Bildschirme. Zuschauer reagieren mit gemischten Gefühlen aus Dieters Abwesenheit!

Kurz nach dem DSDS-Start auf RTL äußerten sich bereits die ersten Twitter-User über den Verbleib des 67-Jährigen. "Dieter, wir vermissen dich", lautete der Tenor. "Dieter Bohlen hätte schon nach einer halben Minute abgebrochen 'Ja, reicht, bist weiter'", vermisste ein anderer Fan Dieters rotzfreche Sprüche, für die er in der Sendung so bekannt war. Anderen fehlte der Musiker jedoch kein bisschen. Unverblümt teilten die Zuschauer ihre Meinung mit. "Ich muss sagen, dass es schon komisch ist, aber es ist nicht schlecht ohne Dieter", schrieb ein Fan. "Die DSDS-Jury ohne Dieter Bohlen ist schon nach zehn Minuten so viel angenehmer und weniger toxisch", meinte ein anderer.

Florian Silbereisen (40) hatte bereits die Chance zu beweisen, dass er aber auch nicht gerade zimperlich mit den Kandidaten umgeht, die nicht mit einem Gesangstalent gesegnet sind. Seine konstruktive Kritik an Kandidatin Jessica Willgusch gefiel den Zuschauern besonders. Einige waren nämlich der Meinung, dass Dieter Kandidatinnen oftmals nur wegen ihrer Optik und nicht wegen ihrer gesanglichen Leistung eine Runde weiterbrachte. Dem Vorgehen schließt sich Flori offenbar nicht an!

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL+.

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagerstar

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

RTL Jessica Willgusch, DSDS-Kandidatin

