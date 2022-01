Emma Bunton (46) bereut die einstige Trennung von ihrem Ehemann Jade Jones (42) nicht. Im Sommer des vergangenen Jahres gaben die Sängerin und der Musiker sich 15 Jahre nach ihrer Verlobung das Jawort. Kennen und lieben gelernt hatten sie sich bereits 1998. Doch ein Jahr später trennten sich das Paar, fand aber im Jahr 2000 wieder zueinander. Wie Emma jetzt verriet, habe die Trennung ihre Beziehung sogar verbessert.

In dem Podcast "By the Light of the Moon" erinnerte sich das ehemalige Spice Girls-Mitglied daran, wie verliebt sie und Jade waren, als sie sich kennengelernt hatten. "Aber uns wurde klar, dass wir noch so jung sind und wir beide noch nicht alles gemacht haben, daher machten wir eine Pause", erzählte die zweifache Mutter. Für einige Zeit getrennte Wege zu gehen, sei die richtige Entscheidung gewesen. "Es gab uns die Zeit, als Menschen zu wachsen, und als wir wieder zusammenkamen, war es unglaublich", schwärmte die Sängerin.

Mittlerweile sind Emma und Jade auch Eltern zweier Söhne. Diese seien der ganze Stolz der Blondine. Vor wenigen Monaten teilte die Musikerin mit, dass ihr Nachwuchs, genau wie sie und auch ihr Mann, das Performen lieben. Ob es einen von beiden auch ins Showbusiness ziehe, sei jedoch noch ungewiss. "Beide mögen gerade so vieles, wie Kunst, Sport, Lesen oder Filme. Daher ist es schwer zu sagen", erklärte sie gegenüber Hello.

