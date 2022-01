Michelle Hunziker (44) ist wieder Single! Diese Neuigkeiten sorgten Anfang der Woche für große Schlagzeilen: Nach zehn gemeinsamen Jahren gehen die Moderatorin und ihr Ehemann Tomaso Trussardi (38) nun getrennte Wege. Weitere Details zum Liebes-Aus wollten die Eltern von zwei Töchtern nicht preisgeben. Nach der Trennung wurde Michelle jetzt in Mailand gesichtet – die Beauty trägt noch immer den Schmuck ihres Ex-Mannes.

Aktuelle Paparazzibilder zeigen das Model am Donnerstag in der italienischen Metropole. In einem blauen Mantel schreitet die Blondine über die Straße. Dabei ist der Blick auf ihre Hände frei und es ist deutlich zu sehen: Michelle trägt zwar ihren Ehering nicht mehr – an ihrer linken Hand funkelt jedoch ein anderer Klunker mit drei Steinen. Dabei handelt es sich laut Bild um ein Schmuckstück, das Tomaso ihr 2012 geschenkt hatte.

Die Trennung des Paars kam für viele Fans überraschend. Immerhin wirkten die beiden zuvor noch total happy – und sprachen sogar noch über ihre weitere Familienplanung. "Wir sind immer noch dabei, aber mal gucken", erklärte beide im Promiflash-Interview.

Luca Sgro/ Action Press Michelle Hunziker in Mailand, Januar 2022

Luca Sgro/ Action Press Michelle Hunziker in Mailand, Januar 2022

Getty Images Michelle Hunziker mit ihrem Mann Tomaso Trussardi im November 2015 in Mailand

