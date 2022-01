Kanye West (44) kocht vor Wut! Im April vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass der "Praise God"-Rapper seine eigene Dokumentation auf Netflix bekommen wird. Die Regisseure Clarence „Coodie“ Simmons und Chike Ozah dokumentieren darin den Werdegang des Noch-Ehemannes von Kim Kardashian (41) als berühmter Musiker. Morgen feiert "Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy" Premiere. Doch offenbar ist Kanye mit der Doku noch gar nicht happy!

In seiner Instagram-Story machte der Sänger seinem Ärger diesbezüglich Luft. "Ich sage das jetzt zum letzten Mal in aller Freundlichkeit. Ich muss diese Doku selber schneiden und autorisieren, bevor sie auf Netflix veröffentlicht wird", schrieb der 44-Jährige wütend. Offenbar gefällt ihm die finale Version des Streifens nicht. "Öffnet sofort den Schneideraum, damit ich für mein eigenes Image verantwortlich sein kann", fuhr er in seinem Statement fort. Was genau Kanye störte, ist bisher nicht klar.

Doch seine Unzufriedenheit hätte der US-amerikanische Rapper wohl kaum zu einem ungünstigeren Zeitpunkt bekunden können. Produzent Clarence ließ diesbezüglich gegenüber der New York Post verlauten: "Wir versuchen immer noch, die Dinge mit Kanye und seinem Team zu klären." Ob "Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy" morgen auf Netflix anlaufen kann, klärte er nicht auf.

